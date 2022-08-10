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Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад, - Вілкул

Від російських обстрілів постраждав цивільний чоловік.

Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

У Криворізькому районі вдень російські окупанти обстріляли прикордонні території Апостолівської та Широківської громад. На щастя, обійшлось без втрат. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

“У Нікопольському районі вночі масованого удару орків завдано по Нікополю. У ході трьох обстрілів по місту вдарили 120 реактивних снарядів РСЗВ “Град”. Під удар потрапили три мирні підприємства міста. Пошкоджено цехи, майстерні, адміністративні будинки та техніка підприємств. Також постраждали житлові будинки, газопровід”, - зазначив Вілкул. 

Він додав, що від обстрілу постраждав слюсар-ремонтник одного із підприємств. Він госпіталізований до лікарні з переломом, стан середньої тяжкості.

Також Олександр Вілкул розповів, що сапери ведуть постійну роботу з розмінування Криворізького району. Зокрема, одна така ракета від “Урагану” була знешкоджена недалеко від Зеленодольська, ще одна – в селі Мар'янське.  

“В результаті успішної роботи Криворізького відділу СБУ затримано двох ворожих агентів. Їм вже повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Один з колаборантів палко підтримував дії орків, інший закликав до знищення українських військових”, - додав начальник військової адміністрації Кривого Рогу.  

Він нагадав криворіжцям, що була створена гаряча телефонна лінія та електронна адреса, на які можна повідомити про шпигунів, колаборантів та зрадників. Цього тижня кілька пильних криворіжців вже отримають винагороду.  

Нагадаємо, 8 серпня у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. У Великій Костромці влучили в місцевий ліцей. Також було пошкоджено газопровід, близько 300 осель залишилися без газопостачання.

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