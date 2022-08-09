Навчальний процес на Київщині має розпочатися 1 вересня в очному форматі там, де це можливо, - Кулеба

При підготовці навчального року першочерговий акцент - на безпеці дітей та педагогів.

Комісії щодо перевірки стану готовності укриттів у закладах освіти на Київщині вже завершили свою роботу. Згідно з їх висновками, до використання учнями та персоналом закладів освіти наразі придатни більше тисячі укриттів на Київщині.

Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

“Рекомендували до використання за призначенням 1016 споруд. Мова йде про укриття як в самих закладах освіти, так і в установах й організаціях, що знаходяться поруч”, - повідомив Кулеба.

Голова Київської ОВА зазначив, що переважна більшість із них – це найпростіші укриття.

У частині укриттів наразі тривають ремонтні роботи.

Раніше повідомлялось, що Міносвіти відреагувало на публікацію результатів опитування освітнього омбудсмена Сергія Горбачова про форму навчання для українських школярів. У відомстві результати опитування назвали нерепрезентативними, а опитування - необ'єктивним.

Нагадаємо, нині Сергій Горбачов оприлюднив на своїй Facebook-сторінці результати опитування батьків, які перебувають в Україні щодо форми навчання їхніх дітей. Більшість виступила проти очної форми. Освітній омбудсман підкреслив, що результати є нерепрезентативними.