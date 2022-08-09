​Педагоги Енергодара, які виїхали з-під окупації, створили школу дистанційного навчання

З 1 вересня всі учні енергодарських закладів освіти зможуть приєднатися до освітнього процесу.

Педагоги Енергодара, котрі перебувають на підконтрольній Україні території, створили школу дистанційного навчання "Школа Успіху".

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов з посиланням на Telegram-канал освітян Енергодара.

Педагоги зазначили, що отримують багато звернень від батьків школярів, які залишилися під російською окупацію. Людей цікавить питання, як буде організовано освітній процес.

Освітяни наголосили - учні Енергодара будуть навчатися в українській школі. Для цього й створено такий проєкт.

"Інформацію про функціонування школи, посилання, нових класних керівників тощо, буде надано ближче до початку нового навчального року... З 1 вересня всі учні енергодарських закладів освіти зможуть приєднатися до навчання", - йдеться в повідомленні педагогів.

Керують проєктом управлінці, які перебувають в Запоріжжі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, загарбники примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою.

У Бердянську (Запорізька область) більшість освітян не співпрацює з окупантами попри залякування.