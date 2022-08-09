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​Педагоги Енергодара, які виїхали з-під окупації, створили школу дистанційного навчання

З 1 вересня всі учні енергодарських закладів освіти зможуть приєднатися до освітнього процесу.

​Педагоги Енергодара, які виїхали з-під окупації, створили школу дистанційного навчання
Фото: EPA/UPG

Педагоги Енергодара, котрі перебувають на підконтрольній Україні території, створили школу дистанційного навчання "Школа Успіху".

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов з посиланням на Telegram-канал освітян Енергодара.

Педагоги зазначили, що отримують багато звернень від батьків школярів, які залишилися під російською окупацію. Людей цікавить питання, як буде організовано освітній процес.

Освітяни наголосили - учні Енергодара будуть навчатися в українській школі. Для цього й створено такий проєкт.

"Інформацію про функціонування школи, посилання, нових класних керівників тощо, буде надано ближче до початку нового навчального року... З 1 вересня всі учні енергодарських закладів освіти зможуть приєднатися до навчання", - йдеться в повідомленні педагогів.

Керують проєктом управлінці, які перебувають в Запоріжжі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, загарбники примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою.

У Бердянську (Запорізька область) більшість освітян не співпрацює з окупантами попри залякування.

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