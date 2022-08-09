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Окупанти повідомляють про одного загиблого та п'ятьох поранених внаслідок вибухів у Новофедорівці (оновлено)

Постраждалих доставили до Сакської центральної районної лікарні.

Окупанти повідомляють про одного загиблого та п'ятьох поранених внаслідок вибухів у Новофедорівці (оновлено)
Фото: "Кримінформ"

Російські окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву місцевого "Міністерства охорони здоров'я".

"П'ятеро людей постраждали після вибухів у Новофедорівці. Вони доставлені до Сакської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, чотирьом постраждалим надали амбулаторну допомогу та вже відправили додому. П'ятий постраждалий має непроникне поранення грудної клітки та перебуває в операційній в стані середньої тяжкості.

Оновлено. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про одного загиблого.

"На жаль, одна людина загинула. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким. Вся необхідна допомога буде надана. Ситуація локалізована та перебуває під контролем. Ще раз повторю: загальної евакуації районом немає", - написав він у Telegram-каналі.

За його словами, відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться безпосередньо поблизу військового аеродрому.

"Наразі проводиться обхід, визначається розмір збитків, але основні комісії працюватимуть завтра.

Без допомоги нікого не залишимо, допоможемо всім без винятку. Тримаю ситуацію на контролі, перебуваю на місці", - додав Аксьонов.

Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром російських окупантів. Міністерство оборони РФ стверджує, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

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