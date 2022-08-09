На Миколаївщині зібрано 80% врожаю, – Кім

На Миколаївщині зібрано 80% врожаю. Наразі розпочинається підготовка посівної озимих.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Врожай зібрано на рівні приблизно 80%. Наш прогноз – це 2,2 млн тонн зібраного врожаю цього року. Розпочинається підготовка до посівної. Зокрема, ріпаку", – сказав він.

Щодо посівної озимих є ще питання з обіговими коштами та домовленостями щодо зернового коридору.

"Що стосується пізніх культур, то наразі точних даних нема. Але я думаю, що все буде так само добре на рівні 80% плюс", – додав Кім.

Нагадаємо, попри війну, в Україні тривають жнива. Наразі, станом на 5 серпня, аграрії вже зібрали 17,5 млн тонн зерна.

Загальний прогноз валового збору зернових та олійних культур зріс до 65 – 67 млн тонн, попри те, що раніше розраховували на 60 млн тонн.