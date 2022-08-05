​Аграрії в Україні вже зібрали 17,5 млн тонн зерна

Аграрії у 11 областях України повністю закінчили обмолот гороху. На Одещині і Миколаївщині на 99% закінчено збирання пшениці.

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики України.

Зазначається, що в Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна. На Кіровоградщині – 1,4 млн тонн. Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 4,8 млн га (41%) при врожайності 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна в т.ч.:

пшениці обмолочено 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;

гороху обмолочено 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн насіння при врожайності 26,8 ц/га.

Аграрії Одещини намолотили 2,5 млн тонн зерна, Вінничини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили більше 1 млн тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

Нагадаємо, загальний прогноз валового збору зернових та олійних культур зріс до 65 – 67 млн тонн, попри те, що раніше розраховували на 60 млн тонн.