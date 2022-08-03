Заявку на отримання мікрогранту подали 550 мешканців Київщини, - Київська ОВА

550 мешканців Київської області подали заявку на отримання мікрогрантів для започаткування бізнесу та розвитку підприємництва.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
Зазначається, що у першій хвилі було подано 352 звернення, а у другій - 198 звернень.
Київська обласна служба зайнятості займає друге місце, після Києва, по кількості опрацьованих заяв. За результатами трьох етапів перевірки визначено 63 особи-переможці, які отримають необхідну суму для розвитку власної бізнес-ідеї.
Третя хвиля подачі заяв на отримання мікрогранту триває до 7 серпня 2022 року.
Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.
Як раніше повідомлялось, у Київській області зареєстрували вже 191 906 суб’єктів малого та середнього бізнесу.