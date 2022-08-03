Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ГоловнаЕкономікаБізнес

Заявку на отримання мікрогранту подали 550 мешканців Київщини, - Київська ОВА

Більшість заявок була подана у першій хвилі.

Заявку на отримання мікрогранту подали 550 мешканців Київщини, - Київська ОВА
Фото: Мінекономіки

550 мешканців Київської області подали заявку на отримання мікрогрантів для започаткування бізнесу та розвитку підприємництва. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА. 

Зазначається, що у першій хвилі було подано 352 звернення, а у другій - 198 звернень. 

Київська обласна служба зайнятості займає друге місце, після Києва, по кількості опрацьованих заяв. За результатами трьох етапів перевірки визначено 63 особи-переможці, які отримають необхідну суму для розвитку власної бізнес-ідеї.

Третя хвиля подачі заяв на отримання мікрогранту триває до 7 серпня 2022 року. 

Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням

Як раніше повідомлялось, у Київській області зареєстрували вже 191 906 суб’єктів малого та середнього бізнесу

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також