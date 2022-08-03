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​Найскладніший в історії України. Шмигаль розповів про підготовку до опалювального сезону

Підготовку до наступного опалювального сезону Кабінет міністрів розпочав ще на весні.

​Найскладніший в історії України. Шмигаль розповів про підготовку до опалювального сезону
Фото: kmu.gov.ua

Другий місяць працює штаб з підготовки осінньо-зимового періоду на час воєнного стану.

Про це повідомив на нараді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначав, що стратегічна підготовка включає такі ключові аспекти:

Запас газу. “Зараз уряд спільно з Нафтогазом працює над цим питанням”, – сказав Шмигаль.

Достатня кількість запасів вугілля. Міненерго працює над тим, щоб дати вдвічі більший запас вугілля ніж було традиційно.

Готовність енергогенеруючих підприємств інфраструктури і підготовка до реагування на екстрені ситуації. За словами прем’єр-міністра, доручено посилити ефективність і спроможність роботи штабу шляхом визначення у Мінрегіоні відповідного структурного підрозділу, який буде працювати 24 на 7. Наразі вже працює гаряча лінія, штаб.

“Ми готові реагувати оперативно на потреби регіонів в додаткових ресурсах. У тому числі пов'язані з відновленням зруйнованих елементів інфраструктури. Вже виділили понад 3,5 млрд гривень, готові також за потреби додаткові гроші виділяти, для того, щоб оперативно відновити життєво необхідні елементи інфраструктури”, – заявив глава уряду.

Врегульовано ПСО на ринку газу. “ВР схвалила газові законопроєкти, які знімають гостроту старих газових боргів. Почнемо цю роботу”, – підсумував він.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив про те, що більша частина інфраструктури України підготовлена до опалювального сезону.

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