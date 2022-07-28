Понад 50% інфраструктури України вже підготували до опалювального сезону, – Чернишов

Більше половини інфраструктури України підготовано до опалювального сезону.

Про це заявив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Станом на 27 липня внаслідок збройної агресії Росії на території України було пошкоджено 352 об’єкти критичної інфраструктури у сфері теплопостачання.

Серед них:

343 котельні (331 пошкоджена і 12 зруйновані),

вісім теплоелектроцентралей (4 зруйновані і 4 пошкоджені),

одна теплова електростанція.

Наразі відновлено 31 % від загальної кількості уражених обʼєктів.

Нагадаємо, Україна домовилася зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.