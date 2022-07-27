Євросоюз має намір подвоїти імпорт української електроенергії

ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила про те, що Євросоюз найближчим часом хоче подвоїти імпорт української електроенергії.

Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

"Разом нам у березні вдалося рекордно швидко синхронізувати Україну та Молдову з європейською мережею. Це був історичний і символічний момент. Я продовжуватиму підтримувати наступні кроки до повномасштабної торгівлі електроенергією з Україною", – заявила Кадрі Сімсон.

Зазначається, що перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися в кінці червня з Румунією, а уже в липні зі Словаччиною.

Наразі торгова потужність обмежена 100 МВт, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії збирається на цьому тижні, щоб прийняти рішення про подвоєння цього показника.

Кадрі Сімсон додала, що ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни. А той факт, що електрика і газ продовжують надходити, свідчить про надзвичайну рішучість і прихильність тих, хто працює в українському енергетичному секторі.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль прогнозує, що Україна може отримати до кінця року 1,5 мільярда євро від експорту електроенергії.

10 травня Україна почала експорт електроенергії до Молдови. Президентка країни Мая Санду говорила про те, що Молдова хоче закуповувати більше електроенергії в Україні.