Аграріїв звільнили від ввізних мит на обладнання для зберігання зерна

Необхідно у стислі строки імпортувати та встановити в Україні біля 80 тис. рукавів, щонайменше 80 комплектів машин для їх завантаження та тимчасових силосів.

Верховна Рада України на засіданні 27 липня прийняла в цілому закон 7548-1 про звільнення від оподаткування ввізним митом імпорту в Україну мішків, рукавів для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження.

За Закон про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та (або) олійних культур проголосували 304 депутати, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці до закону зазначено, що через збройну агресію РФ в Україні постала проблема забезпечення належного зберігання зерна через неможливість відправляти його на експорт морськими портами з одночасним виникненням дефіциту місць для зберігання агропродукції.

Багато елеваторів було знищено, наявні зараз не були розраховані на такий обсяг зберігання, оскільки раніше більшість урожаю відразу їхала на експорт і лише частина зберігалась і реалізовувалась поступово протягом року.

«З урахуванням вихідних даних щодо наявності вільних місткостей для зберігання зернових та олійних культур, яка станом на 01.06.2022 становить (усереднено по Україні) 36,4 млн тонн, темпів збирання урожаю 2022 року та щомісячного експорту зернових та олійних культур в обсязі 1,5 млн тонн, доступність вільних місткостей (за умови рівномірного завантаження по суб’єктах господарювання) буде вичерпана у жовтні 2022 року (дефіцит місткості розрахунково складатиме 7,7 млн тонн). Максимальний дефіцит місткостей для зберігання зернових та олійних культур буде досягнуто у листопаді 2022 року та складатиме близько 15 млн тонн», - наголошують в документі.

Виходом із ситуації є використання тимчасових засобів зберігання зернових: мішків та рукавів (поліетиленові мішки та рукава, в які можна завантажувати та залишати на полях до 200 тонн зернових), тимчасових силосів, а також машин (обладнання) що призначені для їх завантаження та розвантаження.

«Таким чином, є необхідним у стислі строки імпортувати та встановити в Україні біля 80 тис. рукавів, щонайменше 80 комплектів машин (обладнання) для їх завантаження та тимчасових силосів. Але цьому заважає їх дефіцит та високі ціни - зараз один рукав для зберігання 180 (200) тонн зерна коштує близько 1000 доларів США, в той час, як аграрії страждають від занизьких закупівельних цін на сільгосппродукцію».

Тому законом звільнили «від оподаткування ввізним митом імпорту в Україну мішків, рукавів для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження».

Прийняття Закону дозволить вирішити «проблему забезпечення належного зберігання сільгосппродукції та не знизити у запланованому обсязі надходження валютної виручки в Україну від експорту зерна, а в глобальному масштабі - сприяти у недопущенні світової продовольчої кризи».

Нагадаємо, 12 липня у ВР зареєстрували законопроєкт, що звільняє від оподаткування спецобладнання для зберігання зернових на полях.

Очікується, що на початок осені без розблокування портів надлишок зерна становитиме 55 млн тонн, тому Україна готує "план Б" у разі неможливості деблокади морських портів, завозячи мобільні елеваторні банки та рукави.