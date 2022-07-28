Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
ГоловнаЕкономікаДержава

Корекція обмінного курсу Нацбанком дасть змогу стабілізувати курсові очікування, – Данилишин

Рішення Нацбанку збільшать пропозицію готівки на валютному ринку і послаблять девальваційний тиск.

Корекція обмінного курсу Нацбанком дасть змогу стабілізувати курсові очікування, – Данилишин
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс гривні до долара США  (36,5686 грн/дол.) з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.

Він зазначив, що продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

"Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї. Це, своєю чергою, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня. Купівля безготівкового долара США в банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%", – додав Данилишин.

Окрім того, з 27 липня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. За його словами, відповідне рішення має збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.

Нагадаємо, Нацбанк вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. Це має збалансувати валютний ринок.

Раніше НБУ обіцяв, що до кінця війни курс буде незмінним на рівні 29,25 грн за долар.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також