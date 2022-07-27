Нафтогаз заявив, що невідкладно запропонує нову угоду щодо згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат

Процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями.

Нафтогаз заявив, що невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Про це йдеться в опублікованій на сторінці компанії у фейсбуці заяві.

"Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат відповідно до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022. Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", – йдеться в повідомленні.

Нафтогаз запевнив, що працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій.

Нагадаємо, учора уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу. Кабмін не дав дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року), Нафтогаз був змушений оголосити про дефолт.

21 липня уряд своїм розпорядженням зобов'язав посадовців НАК розраховуватися за єврооблігаціями тільки після дозволу КМУ. Тепер через невиконання зобов’язань за єврооблігаціями Нафтогаз фактично втратив доступ до міжнародного ринку капіталу. Компанія стверджує, що Кабмін узяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.