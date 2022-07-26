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​В Україні скасовано заборону на експорт жита й міндобрив

Для цих товарів запровадили режим автоматичного ліцензування.

​В Україні скасовано заборону на експорт жита й міндобрив
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін скасував заборону на експорт жита й мінеральних добрив.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Наразі в Україні є 73 тисячі тонн залишків жита. Планують виробити зерна близько 351 тисячі тонн. А внутрішня потреба в житі становить 353 тисячі тонн на рік.

"Крім того, у зв’язку з завершенням посівної кампанії запит на купівлю мінеральних добрив є значно нижчим. А спрямування надлишків цих товарних позицій на експорт дозволить збільшити валютні надходження до країни, що є важливою умовою економічного відновлення", - зазначили в Мінекономіки.

Для жита і міндобрив уряд запровадив режим автоматичного ліцензування.

Нагадаємо, раніше в Україні обмежили експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті. Мова йде про гречку, жито й овес.

Три морські порти Одещини готують до експорту зерна. Для заходу та виходу суден формуватимуть караван.

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