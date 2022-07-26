​Від 24 лютого Україна передає в Росію та Білорусь нуль кіловатів електроенергії, - Укренерго

В НЕК "Укренерго" відреагували на фейк російської пропаганди про приєднання півдня України до енергосистеми Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

"0 кіловатів української електроенергії передається в росію та білорусь з 24 лютого 2022 року. Запорізька АЕС працює виключно в енергосистемі України за командами диспетчерського центру НЕК «Укренерго». В тимчасово окупований Крим жодного кіловата української електроенергії не передається та не постачається", - зазначили в Укренерго.

Як пояснили в НЕК, українська енергосистема об’єднана з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E і не має зв’язків з енергосистемою РФ та Білорусі, а також із Кримом, який отримує електроенергію від країни-агресора.

"Всі заяви з приводу приєднання півдня України до ворожої енергосистеми – фейк та черговий інструмент інформаційної війни проти нашої держави з боку країни агресора. Звертайтесь для перевірки інформації до офіційних джерел", - наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше в РФ заявляли про плани приєднати енергосистему Запорізької атомної електростанції до окупованого Росією Криму. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що це технічно неможливо. І навіть якщо такі плани в противника є, то вони абсолютно нездійсненні.

У Запорізькій ОВА повідомляли, що РФ планує остаточно долучити Запорізьку АЕС до Росатому, щоб знищити енергосистему України.