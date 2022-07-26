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Полтавщина збільшить на 50 млн грн фінансову підтримку військових, правоохоронців і рятувальників

Раніше на потреби оборони виділили 100 мільйонів.

Полтавщина збільшить на 50 млн грн фінансову підтримку військових, правоохоронців і рятувальників
Фото: Полтавська ОВА

Депутати Полтавської облради підтримали ініціативу ОВА збільшити на 50 мільйонів гривень фінансування військових, правоохоронців і рятувальників.

Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

За словами очільника ОВА Дмитра Луніна, кошти підуть на будівництво фортифікаційних споруд по всій області, закупівлю модульних бліндажів, військового спецтранспорту, обладнання для розмінування. Також покращать місця дислокації територіальної оборони області.

Лунін додав, що планують придбати зимовий одяг для добровільних формувань територіальних громад.

Раніше з обласного бюджету на оборонні потреби виділили 100 млн грн. Наразі використано майже 83 млн.

Керівник ОВА додав, що спільно з народними депутатами й великими бізнесом області залучили 33 млн грн на придбання з-за кордону зброї для військових Полтавщини.

Нагадаємо, наприкінці червня Росія обстріляла Кременчук. Тоді загинуло 18 осіб. Ще майже чотири десятки вважали безвісти зниклими.

Згодом правоохоронці встановили 20 осіб, які були у списку зниклих внаслідок ракетного удару російських загарбників.

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