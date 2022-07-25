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Рада директорів ЄІБ затвердила фінансову допомогу для України в розмірі €1,59 млрд

Кошти виділяють для фінансування інфраструктури та нагальних потреб.

Рада директорів ЄІБ затвердила фінансову допомогу для України в розмірі €1,59 млрд
Фото: Facebook/European Investment Bank

25 липня Рада директорів Європейського інвестиційного банку за підтримки Єврокомісії затвердила додаткову фінансову допомогу для України.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Розмір допомоги становить 1,59 млрд євро. Кошти виділяють для фінансування інфраструктури та нагальних потреб.

У міністерстві зазначили, що частина фінансової допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб. 

"Завдяки цій фінансовій підтримці ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

В ЄІБ повідомили, що перший транш складатиметься з авансових виплат за 8 існуючими фінансовими контрактами. 

Ще 540 мільйонів євро виділять згодом для відновлення реалізації фінансованих Європейським інвестиційним банком проєктів в Україні.

"Відібрані проекти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення. Точний час цих виплат залежатиме від стану просування основних проєктів", - додали в ЄІБ.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 668 млн євро, які підуть на закупівлю продовольчих товарів, медикаментів і пального для громадян.

У травні глава Мінфіну повідомив, що ЄІБ має перепрофілювати чинні проєкти на суму майже €1,1 млрд, для чого очікують рішення Єврокомісії.

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