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До кінця року Україна має експортувати зерна на 20 млрд доларів, − Сольський

У Мінагрополітики називають позитивною тенденцію зростання вартості зерна останніми днями на 10%.

До кінця року Україна має експортувати зерна на 20 млрд доларів, − Сольський
Микола Сольський
Фото: Анна Стешенко

До кінця 2022 року Україна має експортувати зерна на 20 млрд доларів. Наразі залишки зерна оцінюються в 10 млрд доларів.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.

“Після того, як були підписані угоди, у нас на залишках залишається зерна на загальну суму 10 млрд доларів. Це справді так. Це величезна сума”, − заявив він.

За його прогнозами, додатково до кінця цього року необхідно буде вивезти зерна ще на 20 млрд доларів. Ці гроші необхідні, щоб значна частина країни далі функціонувала.

“В першу чергу − це аграрна галузь. І не тільки фермери, а все село”, − зазначав міністр.

Сольський попередив, що єдиною причиною можливого дефіциту продовольства всередині України може стати брак грошей для наступної посівної кампанії.

“Тому підписана угода має розв'язати ці проблеми”, − повідомив міністр.

Він назвав позитивною тенденцію зростання вартості зерна останніми днями на 10%, що пов’язано з курсовою політикою та обіцяним розблокуванням портів.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і пов'язаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

 

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