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У Києві заарештували частину торгового центру. Її власники – російські урядовці

Суд заарештував нежитлові приміщення площею понад 15 000 кв. м загальною вартістю понад 1,2 млрд гривень.

У Києві заарештували частину торгового центру. Її власники – російські урядовці
Фото: npu.gov.ua

Солом’янськие районне управлінням Національної поліції у місті Києві здійснює розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Поліцейські встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян РФ, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду Російської Федерації.

Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів.

З метою збереження вищевказаного майна та унеможливлення вчинення суб’єктом господарювання дій на шкоду державній безпеці України Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд гривень. Видання Ліга пише, мова йде частину торгового центру "Мармелад" у Києві.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, близько 7 тис. українських підприємств, які протягом останніх років співпрацювали з партнерами з Росії або Білорусі, перебувають під посиленим контролем правоохоронців.

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