​В Укренерго розповіли, звідки отримають понад пів мільярда гривень для українського бюджету

Кошти надійдуть від продажу доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною.

В Укренерго розповіли, що в державну скарбницю залучать понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.

Кошти надійдуть від продажу доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС.

"Це результат високої конкуренції на аукціонах з доступу до міждержавних електромереж, які "Укренерго" проводить за прозорими європейськими правилами. У кожному з аукціонів брали участь від 6 до 13 учасників. При цьому в напрямку Румунії в більшості торгів – 10 і більше компаній, а в напрямку Словаччини – понад 6 компаній. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано понад 200 учасників", - розповіли в компанії.

В Укренерго підкреслили, що вартість електроенергії в Євросоюзі перевищує українську в декілька разів. Тож наразі компанія реалізує на аукціонах всю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною – 100 МВт.

За даними НЕК, середньозважена добова ціна доступу до міждержавних електромереж на перетинів з Румунією та Словаччиною за 24 доби склала 7,7 тис. грн/МВт.

Найбільшою середньозважена ціна перетину була на аукціонах для дня постачання 26 липня – 14,6 тис. грн/МВт.

Абсолютний рекорд ціни в окремій годині був того ж дня і склав 19,5 грн/МВт (о 21-й годині доби). В Укренерго зазначили, що в минулі роки такий рекорд не перевищував 3 тис. грн/МВт.

У НЕК зауважили, що на українську електроенергію є попит, а "українським виробникам є що запропонувати європейцям".

Доходи від експорту дадуть можливість Україні вчасно підготуватися до опалювального сезону, зокрема - закупити вугілля, профінансувати ремонти енергоблоків електростанцій та мереж, вважають в Укренерго.

"Водночас, надходження від доступу до міждержавних мереж під час війни можна було б спрямувати для розрахунків на балансуючому ринку, щоб дати виробникам електроенергії додатковий ресурс для підготовки до зими. Але для цього потрібні зміни в Закон України "Про ринок електроенергії", - додали в компанії.

За домовленістю з ENTSO-E обсяги експорту української електроенергії в Європу будуть поступово розширюватися. Поки що тривають роботи з розширення міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укренерго готується експортувати електроенергію до Словаччини.

Очільник НЕК Володимир Кудрицький заявляв, що експорт електроенергії в ЄС буде можливий, якщо Україна дотримуватиметься правил.