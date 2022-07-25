​В Укренерго розповіли, звідки отримають понад пів мільярда гривень для українського бюджету

В Укренерго розповіли, що в державну скарбницю залучать понад 500 мільйонів гривень.
Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.
Кошти надійдуть від продажу доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС.
"Це результат високої конкуренції на аукціонах з доступу до міждержавних електромереж, які "Укренерго" проводить за прозорими європейськими правилами. У кожному з аукціонів брали участь від 6 до 13 учасників. При цьому в напрямку Румунії в більшості торгів – 10 і більше компаній, а в напрямку Словаччини – понад 6 компаній. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано понад 200 учасників", - розповіли в компанії.
В Укренерго підкреслили, що вартість електроенергії в Євросоюзі перевищує українську в декілька разів. Тож наразі компанія реалізує на аукціонах всю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною – 100 МВт.
За даними НЕК, середньозважена добова ціна доступу до міждержавних електромереж на перетинів з Румунією та Словаччиною за 24 доби склала 7,7 тис. грн/МВт.
Найбільшою середньозважена ціна перетину була на аукціонах для дня постачання 26 липня – 14,6 тис. грн/МВт.
Абсолютний рекорд ціни в окремій годині був того ж дня і склав 19,5 грн/МВт (о 21-й годині доби). В Укренерго зазначили, що в минулі роки такий рекорд не перевищував 3 тис. грн/МВт.
У НЕК зауважили, що на українську електроенергію є попит, а "українським виробникам є що запропонувати європейцям".
Доходи від експорту дадуть можливість Україні вчасно підготуватися до опалювального сезону, зокрема - закупити вугілля, профінансувати ремонти енергоблоків електростанцій та мереж, вважають в Укренерго.
"Водночас, надходження від доступу до міждержавних мереж під час війни можна було б спрямувати для розрахунків на балансуючому ринку, щоб дати виробникам електроенергії додатковий ресурс для підготовки до зими. Але для цього потрібні зміни в Закон України "Про ринок електроенергії", - додали в компанії.
За домовленістю з ENTSO-E обсяги експорту української електроенергії в Європу будуть поступово розширюватися. Поки що тривають роботи з розширення міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Польщі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укренерго готується експортувати електроенергію до Словаччини.
Очільник НЕК Володимир Кудрицький заявляв, що експорт електроенергії в ЄС буде можливий, якщо Україна дотримуватиметься правил.