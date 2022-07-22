Молдова хоче закуповувати більше електроенергії в Україні, оскільки чинний контракт з Придністров`ям не є довгостроковим. Про це заявила президентка країни Мая Санду, повідомляє TVR Moldova.

«Ми хотіли б мати можливість купувати більше електроенергії, тому що у випадку контракту з Тирасполем ми не маємо ясності, що буде далі. Не існує довгострокового контракту, щоб знати, чи зможемо ми закупити ту кількість, яку ми закупили досі. Очевидно, ми хочемо мати альтернативи і ресурси», - підкреслила президентка.

Вона також повідомила, що прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця перебуває у Вашингтоні для визначення фінансових ресурсів для закупівлі електроенергії з України.

«Це один із запитів, які ми зробили деякий час тому до США. Чекаємо, до яких результатів це призведе, мені не вдалося поговорити з прем’єр-міністром», – заявила Санду.

Нагадаємо, раніше так званий міністр закордонних справ невизнаного Придністровʼя Віталій Ігнатьєв заявив про наміри "приєднання" цього молдовського регіону до Росії.