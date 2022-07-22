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IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ, – Федоров

Це надасть компаніям більше можливостей для розвитку і залишить більше ресурсів для розширення діяльності.

IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ, – Федоров
Михаил Федоров
Фото: LB.ua

IT-школи, які є резидентами Дія.City, звільнять від сплати ПДВ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що такий крок – важлива частина реформи IT-освіти. 

"Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування", – підкреслив Федоров.

Міністр додав, що за підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору буде потрібно щонайменше 500–600 тисяч спеціалістів. 

"Тому наш пріоритет – забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT", – зауважив Федоров.

Нагадаємо, Кабмін запустив ще три програми в рамках проєкту "єРобота". Держава виділятиме кошти для підтримки ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій. Це від 750 тисяч до 3,5 млн гривень для стартапів.

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