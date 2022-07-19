Федоров прокоментував інформацію про створення банку Мінцифри (уточнено)

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров прокоментував інформацію про плани створити банк.

У телеграмі він написав, що зараз в створенні банку Мінцифри просто нема потреби, оскільки є приватні успішні кейси.

"Сервіси для фінтеху – так, тут win-win. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 000 (!!!) рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта в Дії. Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ. Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", – написав він.

Forbes.ua з посиланням на власні джерела повідомив, що Мінцифри нібито створює власний банк – "Дія Банк".

Один зі співрозмовників видання розповів, що проєкт поки що "сирий". За даними видання, метою Мінцифри є створення платформи, до якої зможуть підключатись банки. Він навів як приклад Таскомбанк, який став платформою для необанків sportbank та izibank. Дія Банку навпаки банківська ліцензія не буде потрібна, оскільки їх уже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Проєкт має на меті роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги й покращити гнучкість цього продукту.

За словами співрозмовника серед високопосадовців, в Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал. Наприклад, були складнощі в доопрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосування карток "єПідтримка", дозволивши використовувати їх для оплати продуктів.

Натомість створивши фінтех-платформу безпосередньо в Дії, уряд зможе контролювати цільове використання коштів. А також розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм – дороге задоволення. Цим банкам дадуть API для підключення до інтерфейсу.

Нагадаємо, 10 нових послуг і документів Дії готові до запуску і з'являться в застосунку упродовж липня. Також невдовзі цифрові документи матимуть переклад англійською.