​Ціни на нафту впали більш ніж на 1% напередодні даних про запаси в США, - Reuters

Офіційні дані щодо запасів сирої нафти та палива у США очікуються сьогодні о 15:30 за Гринвічем.

Сьогодні ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель через зусилля глобального центрального банку приборкати інфляцію та очікуване зростання запасів сирої нафти в США завдяки зниженню попиту на продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зранку нафта марки Brent з терміном постачання у вересні торгувалась за 105,85 доларів, що на 1,50 долара або на 1,4% менше за попередню вартість. Американська нафта WTI (постачання у серпні) знизилася до 102,82 долара за барель (менше на 1,40 долара або на 1,3%). Більш активний вересневий контракт на WTI коштував 99,09 долара за барель, знизившись на 1,65 долара.

Видання нагадує, що ціни на нафту стрімко підскочили на попередній сесії, опинившись затисненими між санкціями Заходу проти Росії та вказівками центральних банків з підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією.

У вівторок обидва контракти підвищилися приблизно на 1% через обмежені постачання в усьому світі. Ціни на початковий місяць вищі, ніж у наступні місяці на ринку з відставанням, що вказує на обмежені пропозиції.

У п’ятницю відкритий інтерес до ф’ючерсів на Нью-йоркській товарній біржі впав до найнижчого рівня з вересня 2015 року, оскільки інвестори скорочують ризиковані активи, стурбовані тим, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки США.

Видання інформує, що офіційні щотижневі дані щодо запасів сирої нафти та палива від Управління енергетичної інформації США очікуються сьогодні о 15:30 за Гринвічем.

Крім того, повідомляється, що у Сполучених Штатах запаси сирої нафти зросли приблизно на 1,9 мільйона барелів за минулий тиждень, згідно з ринковими джерелами та даними Американського інституту нафти у вівторок.

Також, за повідомленням Reuters, фіксується зниження попиту на пальне в країні.

Нагадаємо, учора міністри закордонних справ Японії та Саудівської Аравії домовилися про спільну співпрацю для стабілізації світового ринку нафти.

Крім того, за підсумками візиту президента США Джо Байдена до Ер-Ріяду, Саудівська Аравія наростить видобуток нафти на 50% у порівнянні із запланованим показником на липень та серпень поточного року.