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Саудівська Аравія і Японія планують стабілізувати світовий нафтовий ринок

Ціни на нафту різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Саудівська Аравія і Японія планують стабілізувати світовий нафтовий ринок
Фото: japantoday.com

Учора міністри закордонних справ Японії та Саудівської Аравії домовилися про спільну співпрацю для стабілізації світового ринку нафти.

Про це повідомляє Japan Today.

Під час зустрічі в Токіо голова МЗС Японії Йосімаса Хаясі звернувся до свого колеги з Саудівської Аравії, принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда з пропозицією додатково збільшити видобуток нафти ОПЕК її союзниками.

Переговори відбулися через кілька днів після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію, члена ОПЕК і одного з найбільших у світі виробників сирої нафти, і зустрівся з фактичним лідером Саудівської Аравії, кронпринцем Мухаммедом бін Салманом у п’ятницю.

Байден висловив сподівання, що Ер-Ріяд вживе заходів для забезпечення наявності відповідних поставок нафти, але не досяг жодних домовленостей.

Наприкінці червня ОПЕК вирішила зберегти свій план на серпень щодо збільшення видобутку сирої нафти, незважаючи на тиск з боку Вашингтона щодо подальшого збільшення пропозиції.

Відколи Росія розпочала військові напади на Україну наприкінці лютого, західні країни на чолі з “Великою сімкою” рішуче засудили Москву та наклали на неї економічні санкції, включаючи заборону або поступове припинення імпорту нафти з Росії.

Це ще більше підвищило ціни на нафту, які вже зросли на фоні значного попиту в результаті відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу.

Під час зустрічі Хаясі та Фейсал також підтвердили, що вони продовжуватимуть тісну співпрацю заради миру та стабільності на Близькому Сході, повідомило японське МЗС.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен і її японський колега Шунічі Сузукі домовились працювати над вирішенням продовольчої кризи, протидіяти зростанню цін на енергоресурси і нестабільності на валютних ринках, що посилилась на тлі розвʼязаної Росією війни проти України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністри закордонних справ Японії і Саудівської Аравії домовилися спільно стабілізувати світовий ринок нафти у зв'язку з різким зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну.

 

Про це повідомляє Japan Today.

 

 

Під час їхньої зустрічі в Токіо Йосімаса Хаясі також попросив свого саудівського колегу, принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда, про співпрацю в додатковому збільшенні видобутку нафти країнами ОПЕК.

 

Переговори відбулися через кілька днів після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію, одного з найбільших у світі виробників сирої нафти.

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