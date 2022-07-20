США планують витратити $100 млн на підтримку українських фермерів, які постраждали від війни

Йдеться про закупівлю важливих товарів для підтримки майбутніх урожаїв та пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки.

Адміністрація президента США Джо Байдена вкладе 100 мільйонів доларів у нову програму із забезпечення українських фермерів життєво важливими товарами для підтримки майбутніх урожаїв та пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки.

Про це пише CNN.

Видання зазначає, що деякі українські ферми перетворилися на поля битв, а фермери, які зберегли врожай, через блокаду Росією українських портів не можуть отримати техніку та інші ключові матеріали. Йдеться про добрива, насіння і контейнери для зберігання, які зазвичай доставляються через порти Чорного моря.

Україна – четвертий експортер кукурудзи і п'ятий експортер пшениці у світі – також не може експортувати свою сільськогосподарську продукцію через вторгнення Росії.

Ініціатива також включатиме фінансування фермерів, які стикаються зі зростанням цін у той час, коли їхні доходи сильно зменшилися.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже співпрацює з більш ніж 8000 українськими фермерами, забезпечуючи їм ресурси, необхідні для підвищення врожайності. Нова ініціатива щодо забезпечення стійкості сільського господарства України розширить ці зусилля.

USAID працюватиме з банками, кредитними спілками та урядами, щоб українські фермери отримали стабільне фінансування для продовження роботи, яка ускладнилася через збільшення витрат на транспорт, робочу силу та інші ресурси.

Агентство працюватиме над адаптацією програми до індивідуальних потреб фермерів, адже потреби аграріїв на сході та заході України відрізняються.

“На сході України високі транспортні витрати фермерів можуть призвести до того, що деякі фермери намагатимуться зберігати зерно до появи безпечніших чи дешевших альтернатив. На заході країни фермерам, можливо, потрібно буде зберігати урожай перед завантаженням на поїзди, що прямують через кордон до Польщі чи Словаччини”, – заявили представники програми.

USAID також працюватиме над залученням додаткових 150 мільйонів доларів від донорів та приватного сектору для збільшення фонду.

Нагадаємо, американська газета The Wall Street Journal написала, що 13 липня на перемовинах у Стамбулі представники України і РФ за посередництва Туреччини і ООН попередньо домовились про відновлення експорту зернових із трьох портів Чорного моря. Це означає, що російські війська нададуть до них доступ і гарантують не нападати на судна із зерном. Угоду ще має затвердити президент РФ Володимир Путін.