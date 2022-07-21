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ЄС надасть для підтримки ЗСУ 500 млн євро, - Боррель

Таке рішення прийняли на засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів.

ЄС надасть для підтримки ЗСУ 500 млн євро, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Країни-члени ЄС погодилися сформувати 5-й транш військової допомоги в розмірі 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель.

“ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами”, - запевнив Боррель.

Нагадаємо, Україна отримає від США грант у розмірі 4,5 мільярда доларів

Також повідомлялось, що Україна отримає від Євросоюзу 1 млрд євро макрофінансової допомоги наприкінці липня.

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