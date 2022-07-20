США поки не надають Україні далекобійні ракети для HIMARS, - Пентагон

Надання Україні зброї базується на ситуації на полі бою та потребах Києва.

Сполучені Штати надають Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на голову Пентагону Ллойда Остіна.

"Дальність снарядів HIMARS становить 80 кілометрів. І це доволі велика дистанція. Ми й далі даватимемо змогу стріляти по дальнім цілям, які вони раніше не могли досягти, і, на мою думку, вони достатньо ефективно уражали цілі", – зазначив Остін.

Очільник Пентагону зазначив, що надання інших ракет буде залежати від того, як Україна вестиме війну і які будуть потреби.

Нагадаємо, щонайменше двісті українських військовослужбовців наразі вже пройшли навчання із бойового застосування та обслуговування ракетних систем залпового вогню HIMARS.