США поки не надають Україні далекобійні ракети для HIMARS, - Пентагон

Сполучені Штати надають Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на голову Пентагону Ллойда Остіна.
"Дальність снарядів HIMARS становить 80 кілометрів. І це доволі велика дистанція. Ми й далі даватимемо змогу стріляти по дальнім цілям, які вони раніше не могли досягти, і, на мою думку, вони достатньо ефективно уражали цілі", – зазначив Остін.
Очільник Пентагону зазначив, що надання інших ракет буде залежати від того, як Україна вестиме війну і які будуть потреби.
Нагадаємо, щонайменше двісті українських військовослужбовців наразі вже пройшли навчання із бойового застосування та обслуговування ракетних систем залпового вогню HIMARS.