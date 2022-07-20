Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини
СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Двоє на вихід
Двоє на вихід
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​HIMARS та його старший брат
​HIMARS та його старший брат
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

США поки не надають Україні далекобійні ракети для HIMARS, - Пентагон

Надання Україні зброї базується на ситуації на полі бою та потребах Києва.

США поки не надають Україні далекобійні ракети для HIMARS, - Пентагон
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Сполучені Штати надають Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на голову Пентагону Ллойда Остіна.

"Дальність снарядів HIMARS становить 80 кілометрів. І це доволі велика дистанція. Ми й далі даватимемо змогу стріляти по дальнім цілям, які вони раніше не могли досягти, і, на мою думку, вони достатньо ефективно уражали цілі", – зазначив Остін.

Очільник Пентагону зазначив, що надання інших ракет буде залежати від того, як Україна вестиме війну і які будуть потреби. 

Нагадаємо, щонайменше двісті українських військовослужбовців наразі вже пройшли навчання із бойового застосування та обслуговування ракетних систем залпового вогню HIMARS. 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також