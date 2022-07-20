Головне за день. Середа, 20 липня

Бої на Бахмутському напрямку, Рамштайн-4, сьомий пакет антиросійських санкцій ЄС, 86 кандидатів у Реєстр олігархів. Яким запам’ятається 147-й день повномасштабної війни.

День був насичений важливими для України подіями, причому деякі з них відбувалися поза її межами.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку тривають бої в районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС.

Також вороги обстріляли райони населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдали авіаударів по Покровському.

Тим часом українські захисники відбили російський штурм на Краматорському напрямку.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

На Донеччині російські військові хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Тривають активні бойові дії, нам зрозумілі плани ворога, і як він хоче діяти для того, щоб вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ. Але всі його спроби як на Бахмутському напрямку, так і на Лиманському, спрямовані на те, щоб заволодіти Слов’янськом із подальшим виходом на місто Краматорськ. Ті дії, які вживаються, не дають можливості противнику просунутись”, – зазначив Кириленко.

Він розповів, що за добу противник може здійснити кілька спроб на найбільш гарячих напрямках – Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Слов’янськ, Краматорськ.

У ніч на 20 липня українські бійці знищили польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по позиціях окупантів і ліквідували 11 осіб особового складу, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Також було знищено ворожу гаубицю "Мста-Б" з тягачем.

Сьогодні, 20 липня, пройшла четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) - зустріч союзників України у форматі "Рамштайн-4".

Цього разу очільники Міністерств оборони спілкувалися в онлайн-режимі, повідомила пресслужба Міністерства оборони США у Twitter.

Із вступною промовою виступив голова Пентагона Ллойд Остін. На його думку, війна Росії проти України перебуває "на критичному етапі", тому підтримка Києва Заходом має важливу роль.

"Це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною. Росія думає, що може пережити Україну і пережити нас. Але це лише останній із низки російських прорахунків. Ми єдині в нашій підтримці. Ми твердо дотримуємося своїх зобов’язань", – наголосив глава Пентагону.

Згодом про підсумки обговорення розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

У своєму Facebook міністр повідомив, що Україна має отримати від партнерів більше озброєння та іншу допомогу, яку найперше відчують на собі росіяни на полі бою. Також більше країн готові тренувати українських воїнів.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - розповів Резніков.

Він додав, що в новому пакеті допомоги від США, який мають оголосити цього тижня, будуть іще 4 системи М142 HIMARS, які "вже впливають на хід бойових дій".

Посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій щодо Росії.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Рікард Юзвяк.

За його словами, серед обмежень - ембарго на імпорт російського золота, включаючи золоті прикраси.

Офіційне рішення з'явиться в журналі ЄС завтра, 21 липня.

За інформацією постійного представника Литви при ЄС Арнольдаса Пранцкявічюса, серед інших обмежень - новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, а також санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, серед яких - політики, військові, олігархи та пропагандисти РФ.

Олена Зеленська під час візиту до США виступила в Конгресі й закликала Штати надати більше зброї, щоб зупинити російський терор проти українців.

У своєму виступі дружина Президента України згадала про загибель від російських обстрілів українських дітей, трагедії у Вінниці, Очакові, Одещині та інших містах.

"Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї", - підкреслила перша леді.

Учасники селекторної наради обговорили ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.

"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зауважив голова ДСНС Сергій Крук.

За серпень ситуація навряд чи кардинально зміниться. Схоже, про відновлення офлайн-навчання школярам, а ще більше їх батькам, доведеться лише мріяти.

Під ознаки закону про олігархів підпадають 86 осіб, повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на нараді, скликаній з приводу реалізації цього закону. Прізвищ він не назвав.

Участь у нараді взяли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

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