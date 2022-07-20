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На Херсонщині в районі Дослідного знищили російський артилерійський склад

Також ліквідували 11 окупантів і гаубицю "Мста-Б" із тягачем.

На Херсонщині в районі Дослідного знищили російський артилерійський склад
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 20 липня українські бійці знищили польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удар по позиціях окупантів і ліквідували 11 осіб особового складу.

Також було знищено ворожу гаубицю "Мста-Б" із тягачем.

Водночас загарбники з території окупованої Херсонщини нанесли по Миколаївській області п'ять ракетних ударів. За інформацією українського командування, російськими зенітно-ракетними системами С-300 було випущено 20 ракет.

Нагадаємо, за 19 липня підрозділи ОК "Південь" ліквідували понад чотири десятки росіян і чимало ворожої техніки.

У ніч на 20 липня російські військові обстріляли дві громади Баштанського району Миколаївської області. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятували двох людей.

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