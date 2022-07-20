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Росіяни спрямовують крадене українське збіжжя через cирійські порти, – ГУР МО

Окупанти також намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі для вивезення українського металу.

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Росіяни спрямовують крадене українське збіжжя через cирійські порти, – ГУР МО
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Андрія Єрмака

Російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденим українським збіжжям (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут у Лівані, проте ліванська влада заборонила їхнє розвантаження.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Через це судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус.

За інформацією воєнної розвідки, з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками на Близький Схід та до країн північної Африки.

Також повідомляється, що окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі.

Насамперед планується встановлення сполучення з Ростовом для вивезення до Росії українського металу. Проте суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар ООН повідомив, що в питанні експорту зерна з України морським шляхом досягли "критичного" прогресу.

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