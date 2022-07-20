Резніков назвав чотири умови для перемоги України у війні

Міністр оборони наголосив, що Росію можна перемогти на полі бою – це доведено українцями.

Для закінчення розвʼязаної Росією війни проти українців необхідно виконати чотири умови.

Перша – постачання зброї для українських захисників. На цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив у промові під час заходу, організованого Atlantic Council.

Україна довела, що Росію можливо перемогти на полі бою. За неофіційними оцінками, втрати окупантів у боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк складають близько 10-11 тисяч загиблих і понад 20 000 поранених.

Україна потребує засобів ППО/ПРО, далекобійної зброї, протикорабельних ракет, авіації та бронетехніки, щоб здійснити успішний контрнаступ і викинути ворога.

Друга умова – необхідно позбутися залежності від країни-терористки.

"Повномасштабна війна показала, наскільки еліти окремих країн залежні від Росії. Таке враження, що вони стали жертвами «стокгольмського синдрому». Його треба позбутися. Починаючи від знищення російського павутиння дезінформації, політичного впливу. І до відмови від російських енергоносіїв. Тоді Росія не зможе тиснути", – заявив міністр оборони України.

Третя – позбавити Росію ресурсів, аби вона не могла нести загрозу. Для цього потрібно посилити санкційний режим і виключити можливість обходу обмежувальних заходів.

"Тому вкрай важливо визнати Росію державою — спонсором тероризму", – наголосив Резніков.

Четверта – потрібно розпочинати діалог про основи нового світового ладу.

"Президент Володимир Зеленський вже зазначав один з принципів: світ повинен реагувати на порушення правил протягом 24 годин. Тоді агресія не матиме сенсу.Також ми бачимо, що сьогодні США знову стають лідером у боротьбі з тероризмом, як це було після 09/11. Показово, що Росія саме 11 вересня планує влаштувати імітацію якогось рішення, «референдуму», щодо приєднання захоплених українських територій. Навіть на рівні символів Кремль асоціює себе з терористами", – підкреслив міністр.

Резніков додав, що ініційований Вашингтоном формат Рамштайну, який модерує державний секретар з питань оборони США Ллойд Остін ІІІ – це пробраз відповіді вільного світу на глобальну терористичну загрозу. Там вже присутні 50 країн з усіх континентів.

"Якщо ми усі хочемо жити у безпечному світі, немає іншого варіанту, ніж зупинити терористів. І притягнути їх до відповідальності через спеціальний трибунал. Краще це зробити в Україні зараз, ніж біля нової Берлінської стіни", – підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, відбудеться четверта зустріч Контактної групи щодо оборони України у форматі Рамштайн.

Перша зустріч у такому форматі відбулася у квітні. Вона була очною і обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн. Зустріч проходила на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць. З кожною зустріччю кількість представників оборонного сектору різних країн зростала, і на третьому засіданні перевищила 50.

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі. Очікується, що і після четвертого засідання союзники України оголосять про нову збройну підтримку. У США вже анонсували новий пакет допомоги, що включатиме, зокрема далекобійні системи HIMARS.