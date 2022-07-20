​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков назвав чотири умови для перемоги України у війні

Міністр оборони наголосив, що Росію можна перемогти на полі бою – це доведено українцями. 

Резніков назвав чотири умови для перемоги України у війні

Для закінчення розвʼязаної Росією війни проти українців необхідно виконати чотири умови.

Перша – постачання зброї для українських захисників. На цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив у промові під час заходу, організованого Atlantic Council.

Україна довела, що Росію можливо перемогти на полі бою. За неофіційними оцінками, втрати окупантів у боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк складають близько 10-11 тисяч загиблих і понад 20 000 поранених. 

Україна потребує засобів ППО/ПРО, далекобійної зброї, протикорабельних ракет, авіації та бронетехніки, щоб здійснити успішний контрнаступ і викинути ворога.

Друга умова – необхідно позбутися залежності від країни-терористки. 

"Повномасштабна війна показала, наскільки еліти окремих країн залежні від Росії. Таке враження, що вони стали жертвами «стокгольмського синдрому». Його треба позбутися. Починаючи від знищення російського павутиння дезінформації, політичного впливу. І до відмови від російських енергоносіїв. Тоді Росія не зможе тиснути", – заявив міністр оборони України.

Третя – позбавити Росію ресурсів, аби вона не могла нести загрозу. Для цього потрібно посилити санкційний режим і виключити можливість обходу обмежувальних заходів. 

"Тому вкрай важливо визнати Росію державою — спонсором тероризму", – наголосив Резніков.

Четверта – потрібно розпочинати діалог про основи нового світового ладу. 

"Президент Володимир Зеленський вже зазначав один з принципів: світ повинен реагувати на порушення правил протягом 24 годин. Тоді агресія не матиме сенсу.Також ми бачимо, що сьогодні США знову стають лідером у боротьбі з тероризмом, як це було після 09/11. Показово, що Росія саме 11 вересня планує влаштувати імітацію якогось рішення, «референдуму», щодо приєднання захоплених українських територій. Навіть на рівні символів Кремль асоціює себе з терористами", – підкреслив міністр.

Резніков додав, що ініційований Вашингтоном формат Рамштайну, який модерує державний секретар з питань оборони США Ллойд Остін ІІІ – це пробраз відповіді вільного світу на глобальну терористичну загрозу. Там вже присутні 50 країн з усіх континентів.

"Якщо ми усі хочемо жити у безпечному світі, немає іншого варіанту, ніж зупинити терористів. І притягнути їх до відповідальності через спеціальний трибунал. Краще це зробити в Україні зараз, ніж біля нової Берлінської стіни", – підсумував міністр оборони України. 

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, відбудеться четверта зустріч Контактної групи щодо оборони України у форматі Рамштайн. 

Перша зустріч у такому форматі відбулася у квітні. Вона була очною і обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн. Зустріч проходила на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць. З кожною зустріччю кількість представників оборонного сектору різних країн зростала, і на третьому засіданні перевищила 50. 

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі. Очікується, що і після четвертого засідання союзники України оголосять про нову збройну підтримку. У США вже анонсували новий пакет допомоги, що включатиме, зокрема далекобійні системи HIMARS.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також