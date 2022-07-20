Антонівській міст, ймовірно, все ще можна використовувати, але це ключова вразливість для окупантів, – розвідка Британії

Це – один із двох шляхопроводів, яким ворог може здійснювати постачання для окупантів Херсонської області.

Попри заяви окупаційних ставлеників Херсонщини про удари українськими захисниками по Антонівському мосту через Дніпро, його, ймовірно, все ще можна використовувати.

Однак цей міст є ключовою вразливістю для російських сил, йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Британії, оприлюдненому в твітері.

"Це один із двох можливих перетинів р. Дніпро, якими Росія може робити постачання чи відводити свої війська на території, які вона окупувала на захід від ріки", – йдеться у повідомленні.

До цієї зони входить і сам Херсон.

"Контроль над переправами через Дніпро, схоже, стане ключовим фактором в підсумку бойових дій в регіоні", – вважають британці.

Щодо іншої ситуації на фронті в повіджомленні додали, що Росія досягає мінімального успіху в наступі на Донбасі, а українські сили тримають оборону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9q2Q3h3FrA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2022

Антонівський або Херсонський автомобільний міст зʼєднує Херсон із лівобережжям, зокрема Голою Пристанню.

Другий міст, яким ворог може відводити війська і робити постачання, розташований в Новій Каховці.

Учора радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ завдали удару по базі росіян, що розташована біля Антонівського мосту. Під час цього удару було влучання в сам шляхопровід – у місце, де ворог розмістив військовий підрозділ.