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Антонівській міст, ймовірно, все ще можна використовувати, але це ключова вразливість для окупантів, – розвідка Британії

Це – один із двох шляхопроводів, яким ворог може здійснювати постачання для окупантів Херсонської області. 

Антонівській міст, ймовірно, все ще можна використовувати, але це ключова вразливість для окупантів, – розвідка Британії
Антонівський міст після удару
Фото: Стергій Стерненко в твіттері

Попри заяви окупаційних ставлеників Херсонщини про удари українськими захисниками по Антонівському мосту через Дніпро, його, ймовірно, все ще можна використовувати.

Однак цей міст є ключовою вразливістю для російських сил, йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Британії, оприлюдненому в твітері. 

"Це один із двох можливих перетинів р. Дніпро, якими Росія може робити постачання чи відводити свої війська на території, які вона окупувала на захід від ріки", – йдеться у повідомленні. 

До цієї зони входить і сам Херсон. 

"Контроль над переправами через Дніпро, схоже, стане ключовим фактором в підсумку бойових дій в регіоні", – вважають британці.

Щодо іншої ситуації на фронті в повіджомленні додали, що Росія досягає мінімального успіху в наступі на Донбасі, а українські сили тримають оборону.

Антонівський або Херсонський автомобільний міст зʼєднує Херсон із лівобережжям, зокрема Голою Пристанню. 

Другий міст, яким ворог може відводити війська і робити постачання, розташований в Новій Каховці.

Учора радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ завдали удару по базі росіян, що розташована біля Антонівського мосту. Під час цього удару було влучання в сам шляхопровід – у місце, де ворог розмістив військовий підрозділ.

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