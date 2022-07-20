Антонівській міст, ймовірно, все ще можна використовувати, але це ключова вразливість для окупантів, – розвідка Британії

Попри заяви окупаційних ставлеників Херсонщини про удари українськими захисниками по Антонівському мосту через Дніпро, його, ймовірно, все ще можна використовувати.
Однак цей міст є ключовою вразливістю для російських сил, йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Британії, оприлюдненому в твітері.
"Це один із двох можливих перетинів р. Дніпро, якими Росія може робити постачання чи відводити свої війська на території, які вона окупувала на захід від ріки", – йдеться у повідомленні.
До цієї зони входить і сам Херсон.
"Контроль над переправами через Дніпро, схоже, стане ключовим фактором в підсумку бойових дій в регіоні", – вважають британці.
Щодо іншої ситуації на фронті в повіджомленні додали, що Росія досягає мінімального успіху в наступі на Донбасі, а українські сили тримають оборону.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/nx8fNH0vaD
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9q2Q3h3FrA
Антонівський або Херсонський автомобільний міст зʼєднує Херсон із лівобережжям, зокрема Голою Пристанню.
Другий міст, яким ворог може відводити війська і робити постачання, розташований в Новій Каховці.
Учора радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ завдали удару по базі росіян, що розташована біля Антонівського мосту. Під час цього удару було влучання в сам шляхопровід – у місце, де ворог розмістив військовий підрозділ.