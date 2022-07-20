У Лазурному знищили надсучасну російську станцію радіолокації

По цілі вдарили з відстані, що перевищує 100 км від наших позицій.

У Лазурному Херсонської області знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 "Подлёт".

Про це повідомили в фейсбук Сухопутних військ Збройних сил України.

"Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", – зазначили військові.

Нагадаємо, кілька днів тому в Лазурному ЗСУ знищили склад боєприпасів військових окупантів, який був розташований на березі моря, у санаторії "Чайка".

У південних регіонах України захисники успішно нищать склади з боєприпасами і озброєнням росіян. Для цього застосовують, зокрема, надану союзниками далекобійну зброю. Заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на початку липня говорив, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках відбулося зниження інтенсивності обстрілів.

Громов зазначив, що, можливо, це повʼязано зі знищенням складів боєприпасів противника.