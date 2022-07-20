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Учора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, дев’ять танків і один літак

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Учора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, дев’ять танків і один літак
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

З 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових. Минулої доби українські військові знищили ще близько 200 окупантів, дев’ять танків і один літак.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 700 (+9) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од;
  • артилерійських систем – 856 (+5) од;
  • РСЗВ – 250 (+2) од;
  • засобів ППО – 113 (+0) од;
  • літаків – 221 (+1) од;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);
  • крилатих ракет – 167 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од;
  • спеціальної техніки – 70 (+0).

 

Нагадаємо, воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” ("Ліга").

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