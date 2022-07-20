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Росіяни вдарили "градами" по приватних будинках у Нікополі. Загинули щонайменше дві людини

Ще девʼять мирних мешканців зазнали поранень. 

Росіяни вдарили "градами" по приватних будинках у Нікополі. Загинули щонайменше дві людини
Обстріл Нікополя
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Росіяни цієї ночі обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів.

За попередніми даними, загинули дві людини, девʼять – поранені. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм. Шістьох людей було госпіталізовано, зокрема чотирьох неповнолітніх. 

"Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів»", – наголосив голова ОВА. 

Внаслідок обстрілу вщент зруйновані три приватні будинки, ще десятки були пошкоджені.

"Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки", – додав Резніченко.

Нікополь останніми днями зазнає невпинних ворожих обстрілів. Учора вночі і вранці по цьому місту ворог випустив близько 40 реактивних снарядів.

18 липня місто обстрілювали двічі – також "градами".

За словами президента "Енергоатома" Павла Котіна, Нікополь російська армія обстрілює з установок, розташованих ними на Запорізькій атомній енергостанції.

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