Росіяни вдарили "градами" по приватних будинках у Нікополі. Загинули щонайменше дві людини

Росіяни цієї ночі обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів.
За попередніми даними, загинули дві людини, девʼять – поранені. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм. Шістьох людей було госпіталізовано, зокрема чотирьох неповнолітніх.
"Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів»", – наголосив голова ОВА.
Внаслідок обстрілу вщент зруйновані три приватні будинки, ще десятки були пошкоджені.
"Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки", – додав Резніченко.
Нікополь останніми днями зазнає невпинних ворожих обстрілів. Учора вночі і вранці по цьому місту ворог випустив близько 40 реактивних снарядів.
18 липня місто обстрілювали двічі – також "градами".
За словами президента "Енергоатома" Павла Котіна, Нікополь російська армія обстрілює з установок, розташованих ними на Запорізькій атомній енергостанції.