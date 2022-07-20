У Слов’янську на Донеччині після обстрілів російської армії з-під завалів приватного житлового будинку дістали тіла двох людей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. На місці працювали Слов’янські рятувальники. Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного житлового будинку”, – йдеться у повідомленні.

Особи загиблих встановлюють.

Також сталася пожежа легкового автомобіля, яку ліквідували. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, за даними мера міста Вадима Ляха у Слов'янську було зафіксовано чотири вибухи. Окупанти накрили місто з РСЗО «Торнадо-С» з реактивним зарядом 9м55ф.

Окрім того, у Краматорську авіаційною ракетою пошкоджено щонайменше 5 п’ятиповерхівок, а у Бахмуті зафіксовано прильоти «Градів».