На Херсонщині знищено станцію РЕБ окупантів, - Стратком

Це одна з нових систем РЕБ у окупантів.

Вчора, 18 липня, біля шлюзу Каховської ГЕС на Херсонщині було знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1".

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Уточнюється, що станція РЕБ мала виводити з ладу українські безпілотники.

Зазначимо, “Репелент-1” надійшла на озброєння РФ у 2018 році. Теоретично, вона має виводити з ладу безпілотники на відстані до 30-35 км.

Нагадаємо, у районі Нової Каховки на Херсонщині збили російський винищувач, ймовірно Су-35, який намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗСУ.