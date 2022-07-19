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Російські окупанти завдали Бучі збитків на більш як 5 млрд гривень

Росіяни пошкодили як житлові споруди, так і інфраструктуру.

Російські окупанти завдали Бучі збитків на більш як 5 млрд гривень
Фото: Макс Требухов

Збитки, завдані інфраструктурі Бучі у Київській області під час окупації російськими військами, оцінюють у 5,2 мільярда гривень, або 191,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дослідження KSE Institute у рамках проєкту RebuildUA. 

За час окупації росіянами було пошкоджено 2500 споруд. При цьому 301 будинок був значно або повністю зруйнований. 

Майже половину загальної суми збитків, 2,4 млрд гривень, становлять руйнування житлового фонду, а загальна площа пошкодженого житла перевищила 1 млн кв. м.

Збитки, заподіяні соціальній інфраструктурі Бучі, оцінюють у понад 2 млрд гривень. Зокрема, було зруйновано 26 навчальних закладів, 20 готелів та рекреаційних закладів, 5 культурних та релігійних об'єктів, 3 офіси та конференц-центри, один спортивний об'єкт.

Комерційні соціальні об'єкти зазнали збитків на 1,8 мільярда гривень, а заклади освіти - на понад 152 мільйона гривень. 

Ще 290 мільйонів гривень збитків зазнали об'єкти промислової інфраструктури у місті. Внаслідок російської агресії у Бучі було пошкоджено 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та п'ять складів. 

Нагадаємо, мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області. Також раніше повідомлялось, що відновлювати Бучу допоможе Тайвань.

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