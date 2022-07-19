Миколаїв можуть закрити на декілька днів, - Кім

У Миколаєві можуть запровадити тривалу комендантську годину, щоб провести операцію з пошуку зрадників та колаборантів.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю “Ходорковский LIVE”.

“Є ті, хто тут давно, із якоюсь ідеєю. Є люди, які зневірилися чи не думають про наслідки чи вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок тягне за собою потенційні жертви, коли починають стежити за місцезнаходженнями військових, ППО чи чогось. Ми хочемо це припинити докорінно. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години, відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо будинками і відпрацюємо тих поганих людей”, – розповів Кім.

Він додав, що в місті зруйновано багато промислових підприємств, але у Росії не вистачить ракет, щоб зруйнувати Миколаїв.

Нагадаємо, з 480 тис. миколаївців, у місті, за підрахунками влади, залишились близько 230 тис. жителів. Більшість − це пенсіонери, які кажуть, що не знають куди їхати і бояться змін.