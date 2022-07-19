​Близько половини мешканців Миколаєва виїхали з міста, − мер

З 480 тис. миколаївців, у місті, за підрахунками влади, залишились близько 230 тис. жителів. Більшість − це пенсіонери, які кажуть, що не знають куди їхати і бояться змін.

Про це розповів у Медіацентрі Україна міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Ці цифри у нас підтверджуються кількістю вивезеного сміття, кількістю, скажімо так, споживання води і даними мобільних операторів”, − пояснює Сєнкевич.

Також міський голова розповів про збитки для Миколаєва внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Щодо збитків, загалом те, що нами підраховано, тобто збитки, мається на увазі, руйнувань, які можна відновити за кошти, то це сума близько 700 мільйонів гривень. Це відновлення. Але якщо ми кажемо про руйнування, тобто якщо взяти будівлю обласної державної адміністрації, чи будівлі тих двох шкіл, які були зруйновані, чи два університети − педагогічний і кораблебудування, то ці цифри ми ще навіть не рахували, бо не маємо можливості. Це нова проектно-кошторисна документація, фактично нове будівництво деяких об’єктів. Тому втрати колосальні”, − підсумував мер.

Нагадаємо, минулої доби продовжувались ворожі обстріли в Миколаївській області, загарбник використовував заборонені боєприпаси.