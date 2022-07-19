Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

​Близько половини мешканців Миколаєва виїхали з міста, − мер

Залишилися передусім пенсіонери.

​Близько половини мешканців Миколаєва виїхали з міста, − мер
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

З 480 тис. миколаївців, у місті, за підрахунками влади, залишились близько 230 тис. жителів. Більшість − це пенсіонери, які кажуть, що не знають куди їхати і бояться змін.

Про це розповів у Медіацентрі Україна міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Ці цифри у нас підтверджуються кількістю вивезеного сміття, кількістю, скажімо так, споживання води і даними мобільних операторів”, − пояснює Сєнкевич.

Також міський голова розповів про збитки для Миколаєва внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Щодо збитків, загалом те, що нами підраховано, тобто збитки, мається на увазі, руйнувань, які можна відновити за кошти, то це сума близько 700 мільйонів гривень. Це відновлення. Але якщо ми кажемо про руйнування, тобто якщо взяти будівлю обласної державної адміністрації, чи будівлі тих двох шкіл, які були зруйновані, чи два університети − педагогічний і кораблебудування, то ці цифри ми ще навіть не рахували, бо не маємо можливості. Це нова проектно-кошторисна документація, фактично нове будівництво деяких об’єктів. Тому втрати колосальні”, − підсумував мер.

Нагадаємо, минулої доби продовжувались ворожі обстріли в Миколаївській області, загарбник використовував заборонені боєприпаси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також