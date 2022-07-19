​Парламент ухвалив закон для проведення Всеукраїнського перепису населення

Перепис будуть проводити не рідше одного разу на десять років не лише усним опитуванням, а й через додаток в Інтернеті.

Верховна Рада України на засіданні 19 липня проголосувала в цілому за закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності.

“За” проголосували 237 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці до закону зазначено, що статистична інформація, сформована за результатами Всеукраїнського перепису населення у 2001 році, втратила актуальність. Тому необхідно удосконалити законодавство в галузі статистики відповідно до сучасної правової системи України, зокрема, для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Законом вносяться зміни до законів України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення" тощо. Встановлюється періодичність проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на десять років. Дата й термін проведення Перепису визначатиметься Кабінетом міністрів України.

Отримувати дані для Перепису пропонується також сучасними методами, зокрема заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів.

Відтепер заборонено залучати до виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його результатів, громадян України, які:

за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених їм робіт;

мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 5108 “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності”.