​Поляки зможуть працювати в України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами

Верховна Рада України на засіданні 19 липня ухвалила за основу закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Український парламент ухвалив відповідне рішення у відповідь на ухвалення Польщею 12 березня закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території".

Після ухвалення закону в цілому громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Згідно з пояснювальною запискою документа, такі права передбачають “отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника; провадження господарської діяльності”.

Також поляки зможуть здобути освіту на рівні з громадянами України, отримувати соціальні виплати, допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та медичне обслуговування.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада внесла до порядку денного та скоротила строки розгляду законопроєкту про особливі гарантії для громадян Польщі.

11 липня Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Він зазначав, що для громадян Польщі передбачили освіту, медичне обслуговування, право на працевлаштування, окремі соціальні виплати тощо.