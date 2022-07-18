Рада внесла до порядку денного закон про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами.

Верховна Рада внесла до порядку денного та скоротила строки розгляду законопроєкту про особливі гарантії для громадян Польщі. Після його прийняття поляки зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами.

За внесення до порядку денного законопроєкту 7550, який подав до парламенту президент Володимир Зеленський, проголосували 315 парламентарів, передає кореспондент LB.ua.

Закон прийнято у відповідь на прийняття Польщею 12 березня Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території". Він надає громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати набуття чинності чим законом.

"Громадяни Польщі матимуть право на працевлаштування, на здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на тих самих умовах, що й громадяни України. А також на окремі соціальні виплати згідно з чинним законодавством України", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в березні Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України. Згідно з положеннями закону, громадяни України зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Зареєстровані як біженці, вони зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування.

11 липня Зеленський вніс парламенту проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Він зазначав, що для громадян Польщі передбачили освіту, медичне обслуговування, право на працевлаштування, окремі соціальні виплати тощо.