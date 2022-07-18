У Верховній Раді можуть створити ТСК з питань міжнародної матеріально-технічної допомоги

Кандидатури до її складу надали усі наявні у парламенті фракції та групи.

Регламентний комітет ВР розглянув проєкт постанови № 7563 про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Парламентарям рекомендували ухвалити її в цілому.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Запропоновано такий склад ТСК: голова - Умєров Рустем (фракція Голос), заступник голови - Завітневич Олександр (фракція СН), члени: Галайчук Вадим, Забуранна Леся, Мережко Олександр, Мисягін Юрій, Михайлюк Галина, Шуляк Олена, Чернєв Єгор (усі – фракція СН), Чийгоз Ахтем (фракція Євросолідарність), Власенко Сергій (фракція Батьківщина), Батенко Тарас (група За майбутнє), Бакунець Павло (група Довіра), Папієв Михайло (група Платформа за життя та мир) та Єфімов Максим (група Відновлення України).

Нагадаємо, конгресвумен Вікторія Спартц виступила із заявою, що Конгрес США має бути проактивним - слід запровадити належний нагляд за військовою допомогою Україні і створити спільну робочу групу для України.

Як раніше повідомлялось, уряд Сполучених Штатів тісно співпрацює з українською стороною щодо обліку та охорони американських систем озброєнь, переданих Україні. США впевнені, що ця зброя перебуває в надійних руках.