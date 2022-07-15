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Конгресвумен Вікторія Спартц закликає запровадити належний нагляд за військовою допомогою Україні

На її думку, це надасть низку переваг як для України, так і для США.

Конгресвумен Вікторія Спартц закликає запровадити належний нагляд за військовою допомогою Україні
Фото: Пресслужба Вікторії Спартц

Конгрес США має бути проактивним - слід запровадити належний нагляд за військовою допомогою Україні і створити спільну робочу групу для України. 

Про це йдеться у релізі, який оприлюднено на сайті конгресвумен Вікторії Спартц. 

"Мене обурює, що дехто тепер припускає, мовляв, підтримка нагляду над більш ніж 50 мільярдами доларів допомоги Європі - не вся вона спрямована безпосередньо Україні - є певною мірою "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники", - заявила Вікторія Спартц.

Вона наголосила, що Росія - єдина сторона, яка отримує вигоду від того, що зброя не потрапляє в потрібні руки.  

Спартц підкреслила, що належний нагляд і спрощені логістичні процеси матимуть такі ключові переваги для України та Сполучених Штатів: 

  • гарантії американським платникам податків, щоб наш електорат продовжував підтримувати допомогу Україні;
  • підвищення ефективності та швидкості доставки допомоги на передову;
  • зменшення ризиків саботажу з боку таких країн, як Росія, Китай, Іран тощо. 

“Я не знаю, чому будь-хто з моїх колег подумає, що проактивність Конгресу – щоб нам не довелося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці – це погана ідея, враховуючи наш підвищений рівень поставок передових систем за кордоном”, - зазначила конгресвумен.

Як раніше повідомлялось, уряд Сполучених Штатів тісно співпрацює з українською стороною щодо обліку та охорони американських систем озброєнь, переданих Україні. США впевнені, що ця зброя перебуває в надійних руках

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