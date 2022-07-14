З боротьби за крісло британського прем’єра вибули ще двоє консерваторів

До другого туру конкурсу на посаду прем’єр-міністра Великобританії, наступника Бориса Джонсона, увійшли шестеро консерваторів.

Про це пише The Guardian з посиланням на Грехема Брейді – очільника “комітету 1922” , що організовує конкурс.

Найбільшу підтримку отримав колишній міністр фінансів, 42-річний Ріші Сунак (88 голосів).

Також за крісло далі змагатимуться:

Пенні Мордонт (колишня міністерка оборони, 67 голосів),

Ліз Трасс (очільниця МЗС, 50 голосів),

Кемі Баденох (колишня міністерка у справах рівності, 40 голосів),

Том Тугендхат (член британського парламенту, 37 голосів),

Суелла Брейверман (генеральна прокурорка Англії та Уельсу, 32 голоси).

З боротьби вибули міністр фінансів Надхім Захаві, який отримав 25 та колишній очільник МЗС Джеремі Хант, якого підтримали лише 18 депутатів.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Його наступника оголосять 5 вересня. Після фінального відсіювання кандидатів, яких спочатку було 11, залишиться два претенденти. За них консерватори (менше 200 000 тисяч членів партії) голосуватимуть влітку поштою.