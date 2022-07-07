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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку

Звільнення відбулося на тлі масової відставки міністрів. 

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку на тлі масових звільнень міністрів. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. 

За останній час звільнилося близько 50 міністрів його кабінету. Джонсон призначив нових, які будуть виконувати обовʼязки до формування нового кабінету, пише The Guardian. Сам він лишиться очільником партії та уряду, поки не оберуть нових.

Джонсон також запевнив у продовженні підтримки України. 

Він під час промови додав, що намагався переконати колег у тому, що зміна лідера буде ексцентричною. Однак переконати їх не вдалось. 

"Сумно відмовлятися від найкращою роботи в світі", – зазначив він.

Джонсон минулого місяця отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше в 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт

До очолення уряду був мером Лондона та членом парламенту. За час головування в уряді зіткнувся з кількома скандалами, зокрема через коронавірусні обмеження на початку пандемії. Також його критикували за вечірки на Даунінг-стріт, які працівники Кабінету проводили під час карантину. Саме через це було ініційовано голосування за вотум довіри. 

Джонсон вже двічі за час повномасштабного вторгнення Росії відвідував Україну і є одним з лідерів допомоги українцям у боротьбі проти агресора.

Останній скандал, який спричинив хвилю звільнень міністрів, повʼязаний з призначенням на посаду заступника голови Консервативної партії Кріса Пінчера, якого в 2019 році звинувачували у сексуальних домаганнях. Джонсон говорив, ще не знав про це. 

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