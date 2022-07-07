Глави МІ-5 та ФБР попередили про зростання загрози від Китаю

Зокрема, китайський уряд, на погляд очільників західної розвідки, може полювати за технологіями.

Очільники МІ5- та ФБР попередили про зростання тривалої загрози з боку Китаю стосовно інтересів Великої Британії та США. Про це пише Reuters.

Відповідні заяви відбулися під час виступу перед представниками бізнесу в штаб-квартирі Мі-5 в Лондоні. Директор МІ-5 Кен МакКаллум сказав, що служба "більш ніж подвоїла раніше обмежені зусилля щодо боротьби з діяльністю КНР, яка викликає занепокоєння".

Директор ФБР Крістофер Рей сказав, що уряд КНР "несе найбільш довготривалу загрозу" економічній і національній безпекам Великобританії, США та їхніх союзників в Європі та інших частинах світу.

Він попередив, що китайський уряд "несе навіть серйознішу загрозу для західного бізнесу, ніж думає більшість бізнесменів", і що він налаштований на крадіжки технологій.

"Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику", – сказав він.

Рей додав, що Пекін прямо втручався у вибори в Конгрес Нью-Йорка в цьому році.

Нагадаємо, що відносини між Заходом і Пекіном ще більше загострились на тлі Тайваню. Президент США Джо Байден попередив, що Штати будуть захищати Тайвань військовим шляхом у випадку нападу Пекіна. КНР це називає втручанням у внутрішні справи.

Стосовно розвʼязаної Росією війни проти України Штати і союзники наполягають, що Китай має зайняти більш чітку позицію. Водночас вони стверджують, що поки немає доказів військової підтримки Кремля з боку китайської влади.