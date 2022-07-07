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Нове голосування щодо вотуму недовіри Джонсону не відбудеться принаймі до наступного тижня

“Комітет 1922” консерваторів, який керує такими голосуваннями, вирішив обрати нове керівництво

Нове голосування щодо вотуму недовіри Джонсону не відбудеться принаймі до наступного тижня
Фото: ЕРА/UPG

Нове голосування у Консервативній партії щодо вотуму недовіри прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону не зможе відбутися принаймі до наступного тижня.

Про це пише Reuters

Так званий “комітет 1922” консерваторів, який керує такими голосуваннями, вирішив обрати нове керівництво перед тим як розглянути можливість зміни правил їхнього проведення.

Подання кандидатур вже розпочалося і завершиться у понеділок. У той ж день ввечері і оберутт нових керівників.

Теперішній виконком комітету вважає, що несправедливо змінювати правила, не змінивши керівництво.

“Тому вони прискорюють вибори, аби їх провели до вечора понеділка. А потім вони це будуть обговорювати”, – зазначив депутат-консерватор Алек Шелбрук.

Нагадаємо, у Великобританії призначили нових міністрів фінансів та охорони здоров’я після звільнення з посад урядовців, які розкритикували прем'єрство Джонсона.  

Пізніше стало відомо, що звільнилися також міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування, міністр освіти, міністр промисловості, міністр житлового будівництва і міністр праці та пенсій.

Загальна кількість міністрів, які подали у відставку, сягнула 12.

Зі свого боку Джонсон заявив, що його уряд не йтиме у відставку через масові звільнення міністрів, зокрема й ключових.

6 червня у Консервативній партії відбулось голосування з приводу вотуму недовіри прем’єр-міністру, у результаті якого Джонсон зміг залишитись на посаді. У разі якщо правила не змінять, він застрахований від повторного вотуму недовіри протягом року.

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